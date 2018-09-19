На Волыни отравились четверо детей и беременная женщина. 2-летний мальчик умер

19 сентября, 2018, 12:51

На Волыни в Камень-Каширске в результате отравления умер двухлетний мальчик

Об этом сообщается на сайте Волынского лабораторного центра МЗ.

Кроме того, в больницу с признаками отравления обратились еще трое детей и беременная женщина.

"В связи с тяжестью состояния двухлетнего мальчика госпитализировали в реанимационное отделение Камень-Каширской ЦРБ, где 18 сентября он умер. Еще один ребенок из этой семьи переведен для дальнейшего лечения в Волынскую областную инфекционную больницу. Всем больным установлен предварительный диагноз "пищевая токсикоинфекция", однако рассматриваются и другие версии заболевания", - говорится в сообщении.

Все заболевшие - члены двух семей из сел Боровное и Рованцы Луцкого района.

Для установления причин возникновения группового заболевания начато эпидемиологическое расследование в очаге в селе Боровное, а также в лечебных учреждениях госпитализации больных. В доме на исследования отобраны пробы пищевых продуктов, питьевой воды, смывы с объектов внешней среды. Проведено бактериологическое обследование контактных лиц. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.