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На Волыни отравились четверо детей и беременная женщина. 2-летний мальчик умер


фото: volindses
На Волыни в Камень-Каширске в результате отравления умер двухлетний мальчик

Об этом сообщается на сайте Волынского лабораторного центра МЗ.

Кроме того, в больницу с признаками отравления обратились еще трое детей и беременная женщина.

"В связи с тяжестью состояния двухлетнего мальчика госпитализировали в реанимационное отделение Камень-Каширской ЦРБ, где 18 сентября он умер. Еще один ребенок из этой семьи переведен для дальнейшего лечения в Волынскую областную инфекционную больницу. Всем больным установлен предварительный диагноз "пищевая токсикоинфекция", однако рассматриваются и другие версии заболевания", - говорится в сообщении.

Все заболевшие - члены двух семей из сел Боровное и Рованцы Луцкого района.

Для установления причин возникновения группового заболевания начато эпидемиологическое расследование в очаге в селе Боровное, а также в лечебных учреждениях госпитализации больных. В доме на исследования отобраны пробы пищевых продуктов, питьевой воды, смывы с объектов внешней среды. Проведено бактериологическое обследование контактных лиц. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

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