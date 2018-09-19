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На Северном Кавказе заявляют о столкновениях вооруженного подполья с федералами. Есть погибшие


фото: ілюстративне
Согласно сообщениям российских официальных и полуофициальных источников из подконтрольных Кремлю территорий Чечни и Дагестана, 15 и 16 сентября там якобы произошли "операции по ликвидации бандподполья". Называются имена убитых силовиками, тогда как о возможных потерях с их стороны ничего не сообщается

В субботу, 15 сентября 2018 года, в поселке Талги, который является курортным пригородом Махачкалы, в перестрелке с российскими спецслужбами якобы погибли трое мужчин, среди которых был один выходец из Челябинской области.

Такое же и количество убитых в воскресенье, 16 сентября, в Ачхой-Мартановском районе на границе Ингушетии и Чечни.

Их имена: Анатолий Хаджиев (35 лет, Кабардино-Балкария), Османджон Кочкаров (32 года, Кыргызстан), Мовсар Алероєв (26 лет, Ингушетия).

При этом, отмечается, что отряд повстанцев мог начислять большее количество бойцов. Их безуспешные поиски продолжались 17-18 сентября и закончились утром 19-го, то есть сегодня.

Основанное российским "Мемориалом" правозащитное издание "Кавказский узел" подвергает сомнению обнародованную властями информацию и отмечает, что показания от местных жителей об этих боевых столкновениях отсутствуют.

Не опубликованы также и фото-, видеоотчеты силовиков об этих проведенных операциях, если они действительно имели место.

Альтернативного освещения этих событий с сайтов моджахедов тоже нет.

Отметим, что на современном Северном Кавказе нередки расправы с населением под предлогом принадлежности к "террористическим организациям". Обычно речь идет о внесудебных расправах, а в пресс-релизах используется формулировка "убит (убиты) ответным огнем".

Как отмечает российский оппозиционер и политэмигрант Вячеслав Мальцев, который сейчас живет во Франции, таким образом очень удобно оправдывать политические убийства, преследования инакомыслящих и экономические разборки, а жертвам "ответного огня" подбрасывают стрелянное оружие.

"Что же это за боевики такие, что не могут попасть в федерала, и в большинстве случаев сразу гибнут от "ответного огня", - комментирует Мальцев.

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