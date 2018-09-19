На Ривненщине аферисты-"афганцы" пением выманивали деньги у людей

19 сентября, 2018, 11:25

На Ривненщине в городе Березное правоохранители задержали мошенников, которые под видом "волонтеров-афганцев" выманивали деньги у людей

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ривненщины.

В противоправной деятельности "волонтеров" заподозрили местные жители, которые вызвали полицию.

Полицейские во время общения с тремя мужчинами и женщиной выяснили, что те родом из Одесской, Тернопольской и Кировоградской областей. С их слов, представляют Татанбунарский районный союз ветеранов Афганистана. Гастролируя по городам Украины, они собирают средства якобы на нужды нуждающихся.

У гастролеров при себе обнаружили почти тридцать тысяч гривень. Однако, как заверил старший группы, 56-летний житель Кировоградской области, такую сумму они зарабатывали достаточно длительное время, ведь за день удавалось собрать всего несколько сотен гривень.

Зато другие участники группы признались, что доход коллектива за день может достигать нескольких тысяч гривень. Никаких учетных документов, договоров с людьми, которые нуждаются в финансовой помощи, "волонтеры" предоставить не смогли. Единственными подтверждающими документами оказались несколько банковских чеков о переводе незначительных сумм денежных средств на счета третьих лиц.

Во время общения с работниками отдела коммуникации одессит отметил, что в этот раз собирали средства для восстановления музея в Татарбунаре Одесской области. Кроме того, у одного из мужчин полицейские заметили обложку для паспорта с надписью "Российская Федерация", хотя при себе имел документ, удостоверяющий личность гражданина Украины.

Председатель Березновского объединения участников АТО Юрий Говядовский говорит, что такие организации имеют целью не совсем благие намерения, ибо кроме пропаганды российской культуры под видом украинских воинов такие группы наживаются на людях, которые действительно хотят помочь.

Следователи Березновского отдела полиции по факту мошенничества внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и общаться с пострадавшими, которых, злоупотребляя доверием, ввели в заблуждение и завладели их средствами.