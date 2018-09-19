На Львовщине запретили русскоязычный культурный продукт

19 сентября, 2018, 13:34

На территории Львовской области установили мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта

Об этом сообщает УНИАН.

Такое решение приняли депутаты Львовского облсовета во время сессии 18 сентября. Поддержали инициативу 57 избранников народа.

Как отмечается в проекте решения, ограничение на запрет использования русскоязычных песен, фильмов и прочего русскоязычного контента будет действовать на территории Львовщины до прекращения оккупации украинских территорий Россией.

Депутаты облсовета также обратились к другим органам местного самоуправления с предложением проголосовать за аналогичные решения. Также депутаты должны наработать специальное обращение к Верховной Раде с предложением разработать законопроект с целью установления запрета на русскоязычный продукт на территории Украины.

Кроме того, на Львовщине создадут межведомственную рабочую группу для проведения разъяснительной работы среди физических и юридических лиц с целью недопущения нарушения норм принятого решения.