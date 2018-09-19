На Львовщине запретили русскоязычный культурный продукт
Об этом сообщает УНИАН.
Такое решение приняли депутаты Львовского облсовета во время сессии 18 сентября. Поддержали инициативу 57 избранников народа.
Как отмечается в проекте решения, ограничение на запрет использования русскоязычных песен, фильмов и прочего русскоязычного контента будет действовать на территории Львовщины до прекращения оккупации украинских территорий Россией.
Депутаты облсовета также обратились к другим органам местного самоуправления с предложением проголосовать за аналогичные решения. Также депутаты должны наработать специальное обращение к Верховной Раде с предложением разработать законопроект с целью установления запрета на русскоязычный продукт на территории Украины.
Кроме того, на Львовщине создадут межведомственную рабочую группу для проведения разъяснительной работы среди физических и юридических лиц с целью недопущения нарушения норм принятого решения.
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