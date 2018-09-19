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На Львовщине возле жилого дома нашли почти полсотни мин

Во Львовской области сотрудники ГСЧС Украины обезвредили 47 минометных мин времен Второй мировой войны

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС области.

Боеприпасы были найдены во время проведения земляных работ на ул. Ярослава Мудрого,

Специалистами пиротехнической группы 2-го специального центра быстрого реагирования ГСЧС было изъято и уничтожено 47 взрывоопасных предметов, а именно 13 минометных мин калибра 50 мм и 34 минометных мин калибра 82 мм.

Боеприпасы были обнаружены в г. Каменка-Бугская на ул. Я. Мудрого, 15 во время проведения земляных работ на расстоянии 40 м от жилого дома и 20 м от дороги Львов-Луцк.

Боеприпасы были обезврежены в установленном порядке в специально отведенном для этого месте.

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