 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Киевщине член общественной организации торговал оружием с Донбасса


фото: прокуратура Києва
На Киевщине правоохранители разоблачили члена общественной организации, который занимался сбытом оружия, привезенного из района военного конфликта на Востоке Украины

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Во время оперативных мероприятий был задокументирован факт сбыта автомата "АКСУ", 2 гранат Ф-1, запалов к гранатам, 2 гранатометов "РПГ", 2 пистолетов-пулеметов "Скорпион". Кроме того, во время обыска автомобиля злоумышленника обнаружили более 100 тыс. грн, полученных им от продажи этого оружия.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас 33-летнему мужчине готовится сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) и ходатайство об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 сентября, 2018 среда

18 сентября, 2018 вторник

больше новостей

19 сентября, 2018 среда

18 сентября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать