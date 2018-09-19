На Киевщине член общественной организации торговал оружием с Донбасса

19 сентября, 2018, 08:54

На Киевщине правоохранители разоблачили члена общественной организации, который занимался сбытом оружия, привезенного из района военного конфликта на Востоке Украины

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Во время оперативных мероприятий был задокументирован факт сбыта автомата "АКСУ", 2 гранат Ф-1, запалов к гранатам, 2 гранатометов "РПГ", 2 пистолетов-пулеметов "Скорпион". Кроме того, во время обыска автомобиля злоумышленника обнаружили более 100 тыс. грн, полученных им от продажи этого оружия.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас 33-летнему мужчине готовится сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) и ходатайство об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.