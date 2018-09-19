На конгресс Всемирного боксерского совета в Киев приедут легендарные чемпионы Льюис и Холифилд
Ожидается, что конгресс посетят более 700 участников из 160 стран мира.
Среди гостей конгресса - действующие чемпионы мира, легендарные звезды мирового бокса, президенты федераций стран-членов WBC, судьи, спортивные менеджеры и функционеры. Свое участие в конгрессе в Киеве подтвердили легенды бокса Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Эрик Моралес, а также Александр Усик и его потенциальный соперник британец Тони Бэллью.
Инициатором проведения конгресса, который в Украине состоится впервые, стал вечный чемпион WBC, мэр столицы Виталий Кличко.
Аккредитация на 56-й конгресс Всемирной боксерской организации (WBC) продлится до 25 сентября.
Получить дополнительную информацию можно по телефону +38-050-342-92-23 или maksym.rozenko@klitschkoexpo.com.
Выдача аккредитаций будет проходить 28 сентября с 14:00 до 16:00 в Klitschko Expo (ул. Большая Васильковская, 55, НСК "Олимпийский") и 1 октября с 8:00 до 9:00 в холле Fairmont Grand Hotel (ул. Набережно-Крещатицкая, 1, стол с табличкой "Аккредитация СМИ").
Аккредитация предоставляется исключительно СМИ.
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