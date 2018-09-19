На конгресс Всемирного боксерского совета в Киев приедут легендарные чемпионы Льюис и Холифилд

19 сентября, 2018, 17:44

С 30 сентября по 5 октября в Киеве состоится 56-й конгресс Всемирного боксерского совета (WBC)

Ожидается, что конгресс посетят более 700 участников из 160 стран мира.

Среди гостей конгресса - действующие чемпионы мира, легендарные звезды мирового бокса, президенты федераций стран-членов WBC, судьи, спортивные менеджеры и функционеры. Свое участие в конгрессе в Киеве подтвердили легенды бокса Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Эрик Моралес, а также Александр Усик и его потенциальный соперник британец Тони Бэллью.

Инициатором проведения конгресса, который в Украине состоится впервые, стал вечный чемпион WBC, мэр столицы Виталий Кличко.

Аккредитация на 56-й конгресс Всемирной боксерской организации (WBC) продлится до 25 сентября.

Аккредитационная форма

Получить дополнительную информацию можно по телефону +38-050-342-92-23 или maksym.rozenko@klitschkoexpo.com.

Выдача аккредитаций будет проходить 28 сентября с 14:00 до 16:00 в Klitschko Expo (ул. Большая Васильковская, 55, НСК "Олимпийский") и 1 октября с 8:00 до 9:00 в холле Fairmont Grand Hotel (ул. Набережно-Крещатицкая, 1, стол с табличкой "Аккредитация СМИ").

Аккредитация предоставляется исключительно СМИ.