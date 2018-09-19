На Донетчине от взрыва неизвестного предмета погиб мужчина
19 сентября, 2018, 12:21
Вечером 18 сентября на Донетчине в городе Алексеево-Дружковка в результате взрыва неизвестного предмета погиб мужчина
Об этом сообщает пресс-служба управления ГСЧС в Донецкой области.
Случай произошел в частном доме по улице Н.Янка.
"В результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета погиб 37-летний мужчина", - сообщили в ведомстве.
Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.
Специалисты Службы спасения обращаются призывают при обнаружении подозрительных или взрывоопасных предметов отходить на безопасное расстояние и немедленно вызвать спасателей. Подобные предметы категорически запрещено разбирать, переносить, транспортировать или бросать в пламя.
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