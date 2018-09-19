На Донбассе ранен один украинский военный

19 сентября, 2018, 18:56

19 сентября от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В ходе боевого столкновения один военнослужащий Объединенных сил был ранен.

Российские боевики применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Из минометов 82-го калибра враг обстрелял украинские позиции вблизи Водяного. Противотанковыми управляемыми ракетами, а также из станковых гранатометов были обстреляны позиции Объединенных сил вблизи Луганского.

По опорных пунктах у Невельского противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Новотошковского – из гранатометов. Также российские оккупанты применили гранатометы и стрелковое оружие против украинских военных в районе Крымского.



