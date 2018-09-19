Месси побил очередной рекорд Лиги чемпионов
19 сентября, 2018, 12:25
Аргентинский футболист "Барселоны" Лионель Месси установил очередное достижение в Лиге чемпионов
Об этом сообщает Squawka.
Месси стал первым игроком, который сделал в Лиге чемпионов восемь хет-триков. Ранее этого не удавалось сделать ни одному футболисту.
Аргентинец 18 сентября забил три гола в матче против ПСВ и помог "Барселоне" победить голландцев со счетом 4:0.
Lionel Messi is the first player in Champions League history to score eight hat-tricks in the competition.— Squawka Football (@Squawka) 18 сентября 2018 г.
Going where no GOAT has gone before. pic.twitter.com/waP8RoTsZ6
- 18 сентября в центральном матче 1-го тура Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" победил ПСЖ.
- "Шахтер" сегодня стартует в Лиге чемпионов домашним матчем против "Хоффенхайма".
- Также соперниками команды Паулу Фонсеки на групповом раунде станут английский "Манчестер Сити" и французский "Лион".
- "Динамо" не смогло пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов и уступило в квалификации голландскому "Аяксу".
- Читайте также: "Шахтер" - "Хоффенхайм". Все о матче Лиги чемпионов
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