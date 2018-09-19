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Месси побил очередной рекорд Лиги чемпионов


фото: REUTERS
Аргентинский футболист "Барселоны" Лионель Месси установил очередное достижение в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Squawka.

Месси стал первым игроком, который сделал в Лиге чемпионов восемь хет-триков. Ранее этого не удавалось сделать ни одному футболисту.

Аргентинец 18 сентября забил три гола в матче против ПСВ и помог "Барселоне" победить голландцев со счетом 4:0.

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