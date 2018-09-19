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МЭРТ получил разрешение на проверку туроператоров


фото: tass
Министерство экономического развития и торговли соответствующим правительственным постановлением получило разрешение на плановые проверки туроператоров

Об этом говорится в постановлении Кабмина, которое обнародовал "РБК-Украина".

Как отмечается, во время сегодняшнего заседания Кабинет министров Украины вывел МЭРТ из-под действия моратория на плановые проверки туроператоров в 2018 году.

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Речь идет, в частности, о дополнении соответствующей позиции в части осуществления контроля за соблюдением лицензиатами требований лицензионных условий осуществления туроператорской деятельности.

До этого МЭРТ могло проверять туроператоров лишь по решению суда или на основании обращений граждан.

  • Ранее в Минэкономразвития заявили, что хотят снять мораторий на проведение проверок туристических операторов, который действует до конца 2018 года.
  • А адвокат и эксперт Украинского института будущего Татьяна Ющенко в эфире Еспресо.TV. объяснила, как правильно выбирать туроператора.

 

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