Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды
19 сентября, 2018, 12:00
Сегодня состоятся восемь матчей 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов
Лига чемпионов. Групповой раунд. 1-й турнирный
19 сентября
19:55 - "Шахтер" (Украина) - "Гоффенгайм" (Германия), "Футбол 2"
19:55 - "Аякс" (Голландия) - АЕК (Греция), "Футбол 1"
22:00 - "Реал" (Испания) - "Рома" (Италия), "Футбол 1"
22:00 - "Бенфика" (Португалия) - "Бавария" (Германия)
22:00 - "Манчестер Сити" (Англия) - "Лион" (Франция)
22:00 - "Виктория" (Чехия) - ЦСКА (Россия)
22:00 - "Валенсия" (Испания) - "Ювентус" (Италия)
22:00 - "Янг Бойз" (Швейцария) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
- 18 сентября в центральном матче 1-го тура Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" победил французский ПСЖ.
- "Шахтер" будет принимать немецкий "Хоффенхайм" в Харькове, матч начнется в 19:55.
- Также соперниками команды Паулу Фонсеки на групповом раунде станут английский "Манчестер Сити" и французский "Лион".
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"Динамо" не смогло пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов и уступил в квалификации голландскому "Аяксу".
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