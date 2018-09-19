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Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды


фото: uefa.com
Сегодня состоятся восемь матчей 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов

Лига чемпионов. Групповой раунд. 1-й турнирный

19 сентября

19:55 - "Шахтер" (Украина) - "Гоффенгайм" (Германия), "Футбол 2"

19:55 - "Аякс" (Голландия) - АЕК (Греция), "Футбол 1"

22:00 - "Реал" (Испания) - "Рома" (Италия), "Футбол 1"

22:00 - "Бенфика" (Португалия) - "Бавария" (Германия)

22:00 - "Манчестер Сити" (Англия) - "Лион" (Франция)

22:00 - "Виктория" (Чехия) - ЦСКА (Россия)

22:00 - "Валенсия" (Испания) - "Ювентус" (Италия)

22:00 - "Янг Бойз" (Швейцария) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

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