Конкурс "Еспресо. Выбор читателей" представил стенд и фотозону на Форуме издателей
Третий, финальный, этап книжной премии официально стартовал с Форума издателей, который начался во Львове 19 сентября и продлится до 23 сентября включительно. На стенде представлены книги номинаций "Литература для взрослых" и "Литература для детей".
Посетители Форума могут ознакомиться со всеми книгами и отдать всей голос за лучшую из них. Проголосовать просто: надо прийти к стенду "Еспресо. Выбор читателей", заполнить анкету и оставить ее организаторам конкурса.
Стоит сказать, что у стенда работает тематическая фотозона, возле которой можно сделать яркое, памятное фото. Организаторы приглашают всех к стенду и фотозоне выбирать лучшую книгу 2018 года.
Напомним, что далее эстафету по проведению голосования подхватят библиотеки. В этом году с конкурсом сотрудничают более 170 библиотек по всей Украине.
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