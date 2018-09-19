Конкурс "Еспресо. Выбор читателей" представил стенд и фотозону на Форуме издателей

19 сентября, 2018, 16:30

Книжный конкурс "Еспресо. Выбор читателей" начал работу на Форуме издателей во Львове. С сегодняшнего дня все желающие могут ознакомиться с книгами-финалистами и отдать свой голос за лучшую из них

Третий, финальный, этап книжной премии официально стартовал с Форума издателей, который начался во Львове 19 сентября и продлится до 23 сентября включительно. На стенде представлены книги номинаций "Литература для взрослых" и "Литература для детей".

Посетители Форума могут ознакомиться со всеми книгами и отдать всей голос за лучшую из них. Проголосовать просто: надо прийти к стенду "Еспресо. Выбор читателей", заполнить анкету и оставить ее организаторам конкурса.

Стоит сказать, что у стенда работает тематическая фотозона, возле которой можно сделать яркое, памятное фото. Организаторы приглашают всех к стенду и фотозоне выбирать лучшую книгу 2018 года.

Напомним, что далее эстафету по проведению голосования подхватят библиотеки. В этом году с конкурсом сотрудничают более 170 библиотек по всей Украине.