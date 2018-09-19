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Княжицкий: Прозрачность медиа-собственности - это не ограничение свободы слова в Украине

В Украине подготовили законопроект, который позволит Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания запрашивать информацию у заявителя и государственных органов, на основании которой можно с достоверностью установить структуру собственности вещателя

Об этом во вторник, 18 сентября, заявил народный депутат Украины, сопредседатель парламентского комитета Ассоциации Николай Княжицкий во время заседания ПКА Украина-ЕС в Ивано-Франковске.

Во время обсуждения темы свободы средств массовой информации Николай Княжицкий рассказал о законодательных инициативах по совершенствованию механизмов обеспечения прозрачности медиа-собственности.

"Проблема украинских СМИ заключается в том, что многие медиа контролируются Россией. Номинальными владельцами таких вещателей записаны неизвестные лица, но, фактически, эти СМИ работают против Украины и разжигают вражду. Это вызывает беспокойство украинского общества. Но наши попытки решить ситуацию вызывают критику Украины как страны, которая действует недемократическим способом и ограничивает свободу слова. Поэтому у нас есть несколько законопроектов для обеспечения прозрачности медиа-собственности", - сказал народный депутат.

Как сообщил Николай Княжицкий, одним из законопроектов предусматривается, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания будет иметь право запрашивать информацию у заявителя и государственных органов, на основании которой можно с достоверностью установить структуру собственности вещателя. В случае, если полученные сведения будут вызывать обоснованные сомнения, вещателю будет предоставляться время на устранение нарушений. Если же предоставленные документы и в дальнейшем не будут подтверждать структуру собственности – лицензия такого вещателя будет аннулирована.

Еще один законопроект о внесении изменений в законы о введении основ финансовой прозрачности электронных медиа предполагает прозрачность финансовой деятельности СМИ. Вещатели должны будут отчитываться об общих суммах доходов и расходов, раскрывать источники средств, за которые они существуют, публиковать информацию о десяти крупнейших контрагентах, от которых они получают средства, открывать информацию о крупнейших кредиторах, перед которыми имеется непогашенная задолженность.

"Хочу подчеркнуть, эти инициативы не являются ограничением деятельности медиа. Для нас очень важно принятие законопроектов, которые сделают структуру медиа-собственности прозрачной. Ведь общество должно знать, кому принадлежат СМИ", - подытожил Николай Княжицкий.

 

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