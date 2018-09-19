 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

КНДР пообещала закрыть ракетные объекты и ядерные комплексы в присутствии иностранных экспертов

Северная Корея согласилась навсегда закрыть ключевые ракетные объекты в присутствии иностранных экспертов и заявила, что готова прекратить работу своего основного ядерного комплекса

Об этом сообщает издание Reuters.

Таким образом, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и северокорейский лидер Ким Чен Ын во время третьего совместного саммита договорились о превращении Корейского полуострова в "мирную землю без ядерного оружия и ядерных угроз", для чего планируют сделать "быстрые шаги".

Ранее Ким Чен Ын уже уверял Южную Корею и президента США Дональда Трампа, что КНДР лишится ядерного оружия, однако с того времени дискуссии о денуклеаризации стали несколько неопределенными.

В результате власти США начали требовать более конкретных действий по ядерному разоружению Пхеньяна, прежде чем согласиться с ключевыми целями КНДР - объявить официальный конец корейской войне и смягчить жесткие международные санкции.

"Ким Чен Ын согласился разрешить ядерные инспекции, при условии окончательных переговоров, и навсегда демонтировать испытательный полигон и стартовую площадку в присутствии международных экспертов. В это время не будет никаких ракетных или ядерных испытаний", - прокомментировал Трамп результаты третьего саммита двух Корей в Twitter.

Хотя Северная Корея в одностороннем порядке прекратила ядерные и ракетные испытания, в мае она не разрешала международные инспекции для проверки демонтажа своего единственного известного ядерного полигона.

А вот теперь КНДР, по словам Мун Чжэ Ина, согласилась разрешить экспертам из "заинтересованных стран" наблюдать за закрытием своего испытательного полигона и стартовой площадки в северо-западном городе Дунчан-ри.

Эти объекты были ключевыми испытательными центрами для северокорейских межконтинентальных баллистических ракет, которые могли долететь до территории США.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 сентября, 2018 среда

18 сентября, 2018 вторник

больше новостей

19 сентября, 2018 среда

18 сентября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать