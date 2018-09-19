КНДР пообещала закрыть ракетные объекты и ядерные комплексы в присутствии иностранных экспертов

19 сентября, 2018, 08:43

Северная Корея согласилась навсегда закрыть ключевые ракетные объекты в присутствии иностранных экспертов и заявила, что готова прекратить работу своего основного ядерного комплекса

Об этом сообщает издание Reuters.

Таким образом, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и северокорейский лидер Ким Чен Ын во время третьего совместного саммита договорились о превращении Корейского полуострова в "мирную землю без ядерного оружия и ядерных угроз", для чего планируют сделать "быстрые шаги".

Ранее Ким Чен Ын уже уверял Южную Корею и президента США Дональда Трампа, что КНДР лишится ядерного оружия, однако с того времени дискуссии о денуклеаризации стали несколько неопределенными.

В результате власти США начали требовать более конкретных действий по ядерному разоружению Пхеньяна, прежде чем согласиться с ключевыми целями КНДР - объявить официальный конец корейской войне и смягчить жесткие международные санкции.

"Ким Чен Ын согласился разрешить ядерные инспекции, при условии окончательных переговоров, и навсегда демонтировать испытательный полигон и стартовую площадку в присутствии международных экспертов. В это время не будет никаких ракетных или ядерных испытаний", - прокомментировал Трамп результаты третьего саммита двух Корей в Twitter.

Хотя Северная Корея в одностороннем порядке прекратила ядерные и ракетные испытания, в мае она не разрешала международные инспекции для проверки демонтажа своего единственного известного ядерного полигона.

А вот теперь КНДР, по словам Мун Чжэ Ина, согласилась разрешить экспертам из "заинтересованных стран" наблюдать за закрытием своего испытательного полигона и стартовой площадки в северо-западном городе Дунчан-ри.

Эти объекты были ключевыми испытательными центрами для северокорейских межконтинентальных баллистических ракет, которые могли долететь до территории США.