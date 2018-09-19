Как вырастет экономика Украины за 5 лет. Прогноз МВФ

Об этом говорится в данных МВФ.

По состоянию на 2018 год, валовой внутренний продукт Украины на душу населения составляет $2,82 тыс. В развивающихся странах - $5,49 тыс, средний по миру - $11,73 тыс, в развитых странах - $48,97 тыс.

Согласно прогнозу МВФ, в 2023 году показатели ВВП в Украине составят $4,22 тыс . То есть показатели возрастут на 50%. Для развивающихся стран - $7,43 тыс. (рост 35%), $14,49 тыс - средний по миру (рост 24%). Для развитых стран - $58,46 тыс. (рост 19%).

Показатель, рассчитанный по паритету покупательной способности считается более точным. ВВП на душу населения по паритету покупательной способности учитывает разницу курса валют и цен.

По состоянию на 2018 год ВВП Украины на душу населения по паритету покупательной способности составляет $9,21 тыс, развивающихся стран - $12,51 тыс, средний по миру - показатель отсутствует, развитых стран - $51,42 тыс.

Согласно прогнозу МВФ, в 2023 году ВВП на душу населения по паритету покупательной способности составит $12,26 тыс - для Украины, то есть вырастет на 33%, $16,5 тыс - для развивающихся стран (рост 32%), средний по миру - показатель отсутствует, $60,29 тыс - для развитых стран (17%).