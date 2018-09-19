Кабмин поддержал экономические санкции против российских издательств
Об этом сообщила пресс-службы Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.
Сообщается, что предусмотрено вынести вопрос о применении персональных санкций на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Также указано, что санкции будут касаться российских издательств, в деятельности которых выпуск литературы антиукраинского содержания занимает особое место и носит систематический характер.
В течение последних трех лет Госкомтелерадио осуществляет постоянный мониторинг сферы книгораспространения с целью выявления печатной продукции, содержание которой противоречит украинскому законодательству. Согласно сообщению, по состоянию на 15 августа в Перечень внесены 167 таких изданий, выпущенных 35 российскими издательствами.
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