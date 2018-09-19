Кабмин поддержал экономические санкции против российских издательств

19 сентября, 2018, 19:41

Правительство поддержало предложения относительно применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер против 35 российских издательств, которые производят и распространяют продукцию антиукраинского содержания

Об этом сообщила пресс-службы Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

Сообщается, что предусмотрено вынести вопрос о применении персональных санкций на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Также указано, что санкции будут касаться российских издательств, в деятельности которых выпуск литературы антиукраинского содержания занимает особое место и носит систематический характер.

"По результатам мониторинга составлен Перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека", - указано в сообщении.