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Кабмин поддержал экономические санкции против российских издательств

Правительство поддержало предложения относительно применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер против 35 российских издательств, которые производят и распространяют продукцию антиукраинского содержания

Об этом сообщила пресс-службы Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

Сообщается, что предусмотрено вынести вопрос о применении персональных санкций на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Также указано, что санкции будут касаться российских издательств, в деятельности которых выпуск литературы антиукраинского содержания занимает особое место и носит систематический характер.

"По результатам мониторинга составлен Перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека", - указано в сообщении.

В течение последних трех лет Госкомтелерадио осуществляет постоянный мониторинг сферы книгораспространения с целью выявления печатной продукции, содержание которой противоречит украинскому законодательству. Согласно сообщению, по состоянию на 15 августа в Перечень внесены 167 таких изданий, выпущенных 35 российскими издательствами.

 

 
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