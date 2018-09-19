К 2024 году роботы займут более половины рабочих мест. Но это хорошо
Об этом говорится в исследовании Всемирного экономического форума.
В ходе исследования ученые опросили руководителей крупнейших корпораций и оценили, сколько рабочих мест будет автоматизировано в ближайшие шесть лет.
При этом исследователи отмечают, что технологии создадут 133 млн новых рабочих мест в противовес 75 млн, которые займут роботы. Большинство из них - инженеры и разработчики.
Чаще всего роботы будут использоваться в сфере продаж и в службах поддержки, но в будущем займут места, которые ранее считались "чисто человеческими": например, машины смогут выполнять работу, связанную с принятием решений в сфере управления и координации проектов.
Ожидаемый рост рабочих мест существенно изменит их качество, формат и постоянство новых ролей. Фактически предприятия планируют расширять использование подрядчиков, выполняя специализированную работу, привлекая работников к более гибким мероприятиям, используя штатное удаленное обучение, и модифицируя местонахождение своих организаций.
Работникам потребуются новые навыки, поскольку разделение труда между людьми и машинами продолжает развиваться. Опрошенные компании сообщают, что сегодня 71% общих текущих рабочих часов выполняются людьми, а 29% машинами. К 2022 году ожидается, что этот средний показатель переместится к 58% рабочих часов для людей, и 42% - машин.
- Работники hi-tech индустрии в крупных американских городах зарабатывают в среднем $135 тысяч, но все же опрос 6 тысяч человек, который провели разработчики приложения для анонимного общения с коллегами Blind, свидетельствует: 60% считают, что им недостаточно платят.
- При пессимистичном сценарии до 2030 года без работы останется 800 млн человек по всему миру. Аналитики PwC считают, что рано или поздно с роботами придется конкурировать всем, но их нашествие будет происходить волнами.
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