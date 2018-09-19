К 2024 году роботы займут более половины рабочих мест. Но это хорошо

19 сентября, 2018, 10:11

В ближайшие четыре года доля работы, которая выполняется роботами, вырастет с 29% до 42%, а в 2024 году этот показатель вырастет до 62%

Об этом говорится в исследовании Всемирного экономического форума.

В ходе исследования ученые опросили руководителей крупнейших корпораций и оценили, сколько рабочих мест будет автоматизировано в ближайшие шесть лет.

При этом исследователи отмечают, что технологии создадут 133 млн новых рабочих мест в противовес 75 млн, которые займут роботы. Большинство из них - инженеры и разработчики.

Чаще всего роботы будут использоваться в сфере продаж и в службах поддержки, но в будущем займут места, которые ранее считались "чисто человеческими": например, машины смогут выполнять работу, связанную с принятием решений в сфере управления и координации проектов.

Ожидаемый рост рабочих мест существенно изменит их качество, формат и постоянство новых ролей. Фактически предприятия планируют расширять использование подрядчиков, выполняя специализированную работу, привлекая работников к более гибким мероприятиям, используя штатное удаленное обучение, и модифицируя местонахождение своих организаций.

Работникам потребуются новые навыки, поскольку разделение труда между людьми и машинами продолжает развиваться. Опрошенные компании сообщают, что сегодня 71% общих текущих рабочих часов выполняются людьми, а 29% машинами. К 2022 году ожидается, что этот средний показатель переместится к 58% рабочих часов для людей, и 42% - машин.