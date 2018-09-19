Грызлов случайно признал, что Россия отвечает за "выборы" на оккупированном Донбассе, - Геращенко
Об этом представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила в социальной сети Facebook.
"Как известно, россияне в Минске уже три года продолжают играть в ролевую игру «нас там нет», входят в раж, закатывают глаза, кричат о "внутреннем конфликте". Сегодня украинская делегация жестко поставила вопрос о недопустимости фейковых выборов на оккупированных территориях, которые не соответствуют украинскому законодательству и Минским соглашениям", - заявила Геращенко.
Представители Украины отметили, что в Донецке и Луганске могут состояться только местные выборы, и никаких "выборов глав республик", выборы могут проходить только по украинскому законодательству.
"И здесь представитель России Борис Грызлов выдал сакраментальное: "Мы должны навести там порядок и провести там выборы!", - сказал он. "Кто - вы? Вас же там нет?" - вцепились в заявление по Фрейду украинцы. Грызлов ушел с заседания ТКГ раньше", - написала Геращенко.
- Ранее в российских СМИ появилась информация, что в первой половине ноября в "ДНР" планируют выборы нового главаря после убийства Александра Захарченко.
- Госдеп Соединенных Штатов осудил возможное проведение выборов на оккупированных территориях Донбасса, которые планирует провести оккупационная власть.
- 19 сентября украинская сторона Трехсторонней группы заявила, что проведение внеочередных выборов в ОРДЛО нарушает обязательства России как стороны Минских соглашений и ставит под угрозу весь Минский процесс.
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