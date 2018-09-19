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Грызлов случайно признал, что Россия отвечает за "выборы" на оккупированном Донбассе, - Геращенко

Представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов случайно признал, что именно Россия хочет провести "выборы" на оккупированных территориях Донбасса

Об этом представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила в социальной сети Facebook.

"Как известно, россияне в Минске уже три года продолжают играть в ролевую игру «нас там нет», входят в раж, закатывают глаза, кричат о "внутреннем конфликте". Сегодня украинская делегация жестко поставила вопрос о недопустимости фейковых выборов на оккупированных территориях, которые не соответствуют украинскому законодательству и Минским соглашениям", - заявила Геращенко.

Представители Украины отметили, что в Донецке и Луганске могут состояться только местные выборы, и никаких "выборов глав республик", выборы могут проходить только по украинскому законодательству.

"И здесь представитель России Борис Грызлов выдал сакраментальное: "Мы должны навести там порядок и провести там выборы!", - сказал он. "Кто - вы? Вас же там нет?" - вцепились в заявление по Фрейду украинцы. Грызлов ушел с заседания ТКГ раньше", - написала Геращенко.

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