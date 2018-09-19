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ФСБ задержала в Азовском море болгарское судно, следовавшее из Мариуполя


фото: fleetmon
В среду, 19 сентября, пограничники ФСБ задержали в Азовском море болгарский сухогруз, следовавший из Мариуполя до итальянского города Монфальконе

Об этом сообщает портал BlackSeaNews.

По данным издания, около 11:00 в 59 км к югу от Бердянской косы россияне задержали судно PATRA 3, шедшее под флагом Болгарии.

Когда судно шло к Азовскому морю, ему пришлось ждать в контролируемом Россией Керченском проливе 60 часов.

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Издание отмечает, что это уже четвертое задержание русскими судна непосредственно в Азовском море в сентябре 2018 и сто четвёртое (непосредственно в море во время движения) - с начала спецоперации ФСБ.

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