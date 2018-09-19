ФСБ задержала в Азовском море болгарское судно, следовавшее из Мариуполя
19 сентября, 2018, 17:39
В среду, 19 сентября, пограничники ФСБ задержали в Азовском море болгарский сухогруз, следовавший из Мариуполя до итальянского города Монфальконе
Об этом сообщает портал BlackSeaNews.
По данным издания, около 11:00 в 59 км к югу от Бердянской косы россияне задержали судно PATRA 3, шедшее под флагом Болгарии.
Когда судно шло к Азовскому морю, ему пришлось ждать в контролируемом Россией Керченском проливе 60 часов.
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Издание отмечает, что это уже четвертое задержание русскими судна непосредственно в Азовском море в сентябре 2018 и сто четвёртое (непосредственно в море во время движения) - с начала спецоперации ФСБ.
- Напомним, 3 мая, Госпогранслужба Украины предупредила, что Россия прибегла к остановке и досмотру судов, следующих в Украину. 4 мая стало известно о задержании российскими пограничниками украинского рыбацкого судна ЯМК-0041 с 5 украинцами на борту.
- 9 июля стало известно, что российская ФСБ задержала в Азовском море 7 торговых судов, направлявшихся с или до Мариуполя и Бердянска. Мининфраструктуры заявило, что спецподразделения РФ необоснованно и безосновательно увеличили количество осмотров судов, следующих в порты Украины через Керченский пролив.
- Спикер ГНСУ Олег Слободян заявил, что Россия задерживает украинские судна в Керченском проливе, чтобы нанести Украине экономических и репутационных потерь, а также как шантаж для возобновления водоснабжения Крыма. По данным ГНСУ, РФ также задержала более 150 иностранных судов, направлявшиеся в украинские порты на Азовском море.
- Украина обратилась к США и ЕС с просьбой отреагировать на задержание Россией украинских судов. США имеют десантный корабль, приспособленный к Азовскому морю. ВСУ усиливают войска возле Азовского моря из-за агрессии России.
- Спецпредставитель Госдепа Курт Волкер заявил о готовности США продолжить помощь Украине вооружениями на фоне российской агрессии в Азовском море.
- 14 сентября пограничники ФСБ осуществили провокацию в Азовском море против украинских пограничников.
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