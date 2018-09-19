Двое украинских бойцов погибли в зоне ООС, еще один - ранен. Потери врагов - 8 человек
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой: противники 25 раз открывали огонь по позициям украинской армии, при этом дважды - из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.
Враги били из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Под вражеский огонь попали позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Луганское, Южное, Пески, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.
Опорные пункты в районе населенного пункта Луганское, что на Светлодарском направлении, накрыли обстрелами из минометов 120-го и 82-го калибра.
Оккупанты дважды били из вооружения боевых машин пехоты БМП-1 по защитниках Крымского на Луганском направлении.
"В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли, один - получил легкие ранения. По данным разведки, в течение суток трое оккупантов уничтожены, пятеро - ранены", - подчеркнули в ведомстве.
Сегодня российские наемники успели трижды обстрелять из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции вблизи Троицкого на Луганском, Березового – на Донецком и Лебединского на Мариупольском направлениях.
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