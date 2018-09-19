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Додон заявил, что Приднестровье будут возвращать референдумом


фото: REUTERS
Вопрос возвращения Приднестровья в состав Республики Молдова будет решен путем референдума

Об этом, как передает Deschide, заявил президент Молдовы Игорь Додон.

По его словам, референдум планируется провести сразу после парламентских выборов, которые состоятся в стране в феврале 2019 года.

"После парламентских выборов мы будем обсуждать конкретные сценарии, как может проходить эта реинтеграция, и очень важно, что любая форма реинтеграции, взаимосуществования будет обсуждаться с гражданами Республики Молдова в рамках референдума", - заявил Додон.

Кроме того, по его словам, после того, как будет найден общий знаменатель в Кишиневе, вариант реинтеграции предложат международному сообществу.

При этом президент Молдовы заявил, что после политического решения приднестровского конфликта, войска с территории левого берега Днестра должны покинуть зону конфликта вместе со всем вооружением.

Он также отметил, что после парламентских выборов должны внедрить необходимые меры относительно свободного передвижения на обоих берегах Днестра.

  • Напомним, миссия ОБСЕ в Молдове выразила обеспокоенность в связи с проведением оперативной группой российских войск военных учений в зоне безопасности 14 и 15 августа.
  • Военные учения с участием вооруженных сил непризнанной приднестровской республики и военнослужащих Оперативной группы российских войск в конце августа происходили на полигоне в Тирасполе.
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