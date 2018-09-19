Австралийская авиакомпания хочет обустроить самолеты спортзалами и кроватями
19 сентября, 2018, 15:56
Австралийская авиакомпания Qantas планирует установить тренажерные залы в самолетах, которые курсируют на рейсах между Лондоном и Сиднеем
Об этом пишет BBC.
Кроме этого, в самолетах могут появиться бар и ясли, а кровати будут в специальной спальной зоне.
Такие изменения авіакомпаня хочет внедрить с 2022 года и уже просит Boeing и Airbus предложить самолеты для маршрута.
"Бизнесмены и простые пассажиры будут иметь уверенность в том, что долетят прямым рейсом, им не придется останавливаться, не понадобятся пересадки, когда что-то может пойти не так, сэкономленное таким образом время также очень важно", - сказал главный исполнительный директор Алан Джойс.
Он уверен, что такие самолеты будут пользоваться спросом, ибо с момента запуска рейса в среднем были на 92% заполнены, а бизнес-класс - на 94%.
- Напомним, Airbus планирует строить новые самолеты из синтетической паутины.
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