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Австралийская авиакомпания хочет обустроить самолеты спортзалами и кроватями

Австралийская авиакомпания Qantas планирует установить тренажерные залы в самолетах, которые курсируют на рейсах между Лондоном и Сиднеем

Об этом пишет BBC.

Кроме этого, в самолетах могут появиться бар и ясли, а кровати будут в специальной спальной зоне.

Такие изменения авіакомпаня хочет внедрить с 2022 года и уже просит Boeing и Airbus предложить самолеты для маршрута.

"Бизнесмены и простые пассажиры будут иметь уверенность в том, что долетят прямым рейсом, им не придется останавливаться, не понадобятся пересадки, когда что-то может пойти не так, сэкономленное таким образом время также очень важно", - сказал главный исполнительный директор Алан Джойс.

Он уверен, что такие самолеты будут пользоваться спросом, ибо с момента запуска рейса в среднем были на 92% заполнены, а бизнес-класс - на 94%.

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