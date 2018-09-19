12 мирных жителей погибли на Донбассе за 3 месяца, еще 93 пострадали, - ООН

19 сентября, 2018, 13:44

Согласно данным ООН, за три месяца более 100 мирных жителей стали жертвами войны на Донбассе

Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, сообщает "Укринформ".

Она отметила, что за период с 16 мая по 15 августа представители миссии зафиксировали 105 жертв среди гражданского населения: 12 погибших и 93 раненых. Такие цифры - на 30% больше, чем за предыдущий отчетный период.

"Если мы сравним эти данные с аналогичным периодом 2017 года, мы увидим уменьшение на 37%. Это подтверждает, что ведение боевых действий имеет непредсказуемый характер, ситуация отличается ежедневно. И это заставляет гражданское население жить в постоянной тревоге и опасности", - подчеркнула Фрейзер.

По ее словам, обстрелы повлекли 50% жертв среди гражданского населения, крупнейшее из которых было в период с середины мая до конца июня, пока не вступило в силу "хлебное перемирие".