12 мирных жителей погибли на Донбассе за 3 месяца, еще 93 пострадали, - ООН
Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, сообщает "Укринформ".
Она отметила, что за период с 16 мая по 15 августа представители миссии зафиксировали 105 жертв среди гражданского населения: 12 погибших и 93 раненых. Такие цифры - на 30% больше, чем за предыдущий отчетный период.
"Если мы сравним эти данные с аналогичным периодом 2017 года, мы увидим уменьшение на 37%. Это подтверждает, что ведение боевых действий имеет непредсказуемый характер, ситуация отличается ежедневно. И это заставляет гражданское население жить в постоянной тревоге и опасности", - подчеркнула Фрейзер.
По ее словам, обстрелы повлекли 50% жертв среди гражданского населения, крупнейшее из которых было в период с середины мая до конца июня, пока не вступило в силу "хлебное перемирие".
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