 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

12 мирных жителей погибли на Донбассе за 3 месяца, еще 93 пострадали, - ООН

Согласно данным ООН, за три месяца более 100 мирных жителей стали жертвами войны на Донбассе

Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, сообщает "Укринформ".

Она отметила, что за период с 16 мая по 15 августа представители миссии зафиксировали 105 жертв среди гражданского населения: 12 погибших и 93 раненых. Такие цифры - на 30% больше, чем за предыдущий отчетный период.

"Если мы сравним эти данные с аналогичным периодом 2017 года, мы увидим уменьшение на 37%. Это подтверждает, что ведение боевых действий имеет непредсказуемый характер, ситуация отличается ежедневно. И это заставляет гражданское население жить в постоянной тревоге и опасности", - подчеркнула Фрейзер.

По ее словам, обстрелы повлекли 50% жертв среди гражданского населения, крупнейшее из которых было в период с середины мая до конца июня, пока не вступило в силу "хлебное перемирие".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 сентября, 2018 среда

больше новостей

19 сентября, 2018 среда

18 сентября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать