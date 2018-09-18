Жертвами урагана "Флоренс" стали уже 32 американца
Об этом сообщает Reuters.
Наибольшее количество жертв стихии – 25 погибших – в штате Северная Каролина, шесть человек лишились жизни в Южной Каролине. Еще одно тело было найдено в штате Вирджиния, где шторм повлек возникновение по крайней мере 16-ти торнадо. Кроме того, сообщается о значительных разрушениях.
По предварительным оценкам, по состоянию на вторник стихия нанесла ущерб местной инфраструктуре на общую сумму $22 млрд.
Только в Северной Каролине остаются заблокированными 1,1 тыс. автомобильных дорог в том числе автострады федерального значения I-40 и I-95. Из-за продолжительных ливней в этом штате вышли из берегов 16 рек, при этом ожидается, что их количество будет расти в течение ближайших дней. В соседних штатах ситуация менее критическая, но угроза от стихии оценивается как серьезная.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-