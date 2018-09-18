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Жертвами урагана "Флоренс" стали уже 32 американца

Тропический шторм "Флоренс", который бушует на востоке США, стал причиной гибели 32 человек и продолжает разрушать местную инфраструктуру и угрожать новыми наводнениями

Об этом сообщает Reuters.

Наибольшее количество жертв стихии – 25 погибших – в штате Северная Каролина, шесть человек лишились жизни в Южной Каролине. Еще одно тело было найдено в штате Вирджиния, где шторм повлек возникновение по крайней мере 16-ти торнадо. Кроме того, сообщается о значительных разрушениях.

По предварительным оценкам, по состоянию на вторник стихия нанесла ущерб местной инфраструктуре на общую сумму $22 млрд.

Только в Северной Каролине остаются заблокированными 1,1 тыс. автомобильных дорог в том числе автострады федерального значения I-40 и I-95. Из-за продолжительных ливней в этом штате вышли из берегов 16 рек, при этом ожидается, что их количество будет расти в течение ближайших дней. В соседних штатах ситуация менее критическая, но угроза от стихии оценивается как серьезная.

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