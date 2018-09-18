Закон об особом статусе Донбасса не действует в РФ, нужна другая стратегия, - Гопко

"В исполнении безопасностного компонента (Минских соглашений, - ред.) Россия втягивает наших западных партнеров в постоянные разговоры, которые не спасают жизнь, то есть не обеспечивают ни прекращения обстрелов, ни отвода войск, ни освобождения украинских граждан. Поэтому возникает вопрос, сможет ли украинский парламент и есть ли основания для того, чтобы мы пролонгировали закон об особом статусе Донбасса... Во время встреч с иностранными делегациями мы постоянно говорим о том, что предоставьте аргументы для дальнейшей пролонгации этого закона", - сказала Гопко.

Она отметила, что когда речь идет о пролонгации закона для поддержания единства стран ЕС в продлении санкций против России, каждый раз встает вопрос моральных и ценностных подходов.

"Почему Украина снова должна пролонгировать этот закон, когда на пятом году российской агрессии мы увидели полное невыполнение "Минска", когда даже не прекращены обстрелы, когда Россия ввела рубль на оккупированных территориях Донбасса, экспроприировала украинские компании, признала документы так называемых ЛНР/ДНР, в одностороннем порядке вышла из СЦКК", - отметила Гопко.

По ее убеждению, западным партнерами Украины надо думать над конкретной стратегией решения конфликта на Донбассе, а не просто призывать украинских парламентариев продолжать закон об особом статусе Донбасса.

"В следующем году в октябре уже будут парламентские выборы, поэтому это не выход - постоянно продолжать (закон, - ред.). Поэтому должны быть четкие механизмы усиленного давления, более жесткого разговора с Кремлем для того, чтобы этот вопрос решить", - считает Гопко.