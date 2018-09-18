Израиль заявил, что за сбитие российского самолета отвечает режим Асада

18 сентября, 2018, 16:35

Израильские военные заявили, что ответственность за сбитый в провинции Латакия российский Ил-20 полностью лежит на правительстве Башара Асада

Об этом во вторник, 18 сентября, заявили Вооруженные силы Израиля в своем Twitter.

При этом, как отмечается, в Израиле выразили сожаление в связи со смертью членов экипажа российского самолета.

"Сирийские противовоздушные силы стреляли без разбора и, как мы понимаем, не озаботились тем, чтобы обеспечить, чтобы ни один российский самолет не был в воздухе", - говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что Израиль ответственными за этот "несчастный случай" считает также Иран и Хезболлу.

Israel expresses sorrow for the death of the aircrew members of the Russian plane that was downed tonight due to Syrian anti-aircraft fire.

Israel holds the Assad regime, whose military shot down the Russian plane, fully responsible for this incident. — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 18 сентября 2018 г.