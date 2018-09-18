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Израиль заявил, что за сбитие российского самолета отвечает режим Асада


фото: tass
Израильские военные заявили, что ответственность за сбитый в провинции Латакия российский Ил-20 полностью лежит на правительстве Башара Асада

Об этом во вторник, 18 сентября, заявили Вооруженные силы Израиля в своем Twitter.

При этом, как отмечается, в Израиле выразили сожаление в связи со смертью членов экипажа российского самолета.

"Сирийские противовоздушные силы стреляли без разбора и, как мы понимаем, не озаботились тем, чтобы обеспечить, чтобы ни один российский самолет не был в воздухе", - говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что Израиль ответственными за этот "несчастный случай" считает также Иран и Хезболлу.

  • Ранее в СМИ сообщили, что российский морской патрульный самолет был случайно сбит Сирией из зенитной артиллерии после того, как сирийцы подверглись нападению со стороны израильских ракет.
  • А в российском Минобороны заявили, что истребители F-16 Израиля, наносившие авиаудары по целям в провинции Латакия, прикрывались российским Ил-20. Следовательно, расценив действия Израиля как враждебные, оставляли за собой право на ответные действия.
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