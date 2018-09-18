Волкер назвал главный просчет России в отношении Украины

18 сентября, 2018, 07:45

Вторжение России на украинские земли и оккупация части ее территории еще больше объединили Украину. Минские соглашения, которые подписала и Россия, четко указывают, что весь Донбасс является территорией Украины, там нет места для "республик"

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер в интервью "РБК-Украина".

Он уверен, что Россия пытается использовать "республики" и спровоцировала конфликт, чтобы давить на Украину, влиять на политические и другие процессы внутри страны.

"Их цель - снова получить украинское правительство, которое бы находилось в российской орбите влияния. Но Россия просчиталась в том, что, делая все это, она получает противоположный результат. Российское вторжение в Украину и оккупация части ее территории еще больше объединили Украину и усилили ее прозападную, националистическую и антироссийскую позицию. Их стратегия оказалась проигрышной. И сейчас они надеются на выгодный им результат на будущих выборах в Украине", - сказал Волкер.

Но, по его словам, Россия вновь просчиталась.

"Страна меняется, ни один политик не имеет шансов победить на выборах и управлять страной, если он откажется от Крыма и Донбасса, от европейского пути развития", - сказал Волкер.

Также он отметил, что "жители Украины сейчас имеют общий взгляд на то, что значит быть украинцем".