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Весь пол устлан валютой: должностные лица ВУЗА из Запорожья обманом зарабатывали на иностранцах


фото: МВС
В Запорожье полиция разоблачила должностных лиц одного из ВУЗов в организации фиктивного обучения иностранцев

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Чтобы нелегальная "схема" выглядела легальной, должностные лица одного из государственных вузов причисляли к учебному заведению иностранцев на основании поддельных официальных документов. За свою помощь должностные лица получали вознаграждение. Кроме того, присваивали средства, которые безосновательно были получены ими от студентов в качестве оплаты за обучение.

Также в схеме было задействовано коммерческая структура, которая занимались поиском иностранных кандидатов и обеспечивала их прибытие в Украину, в случае необходимости. После решения всех организационных и финансовых вопросов "студенты" фактически не появлялись в стенах учебного заведения. Дальнейшее прохождением учебного процесса и решения вопросов сдачи сессий контролировали чиновники вузов.

Во время обысков кроме доказательств преступной деятельности, изъяли более $ 110 тыс. И 70 тыс. Евро. Правоохранители установили личности организаторов и всех участников задействованных в преступной "схеме".

После анализа изъятых документов будет установлена ​​роль каждого участника преступной "схемы". После чего действиям фигурантов будет дана правовая оценка и соответствующая квалификация. На данный момент досудебное расследование проводится по статье 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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