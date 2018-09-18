В зоне ООС стало более спокойно, потери оккупантов - 2 человека
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Вчера ситуация на Востоке Украины имела признаки к снижению огневой активности противника и оставалась полностью контролируемой.
Враги 21 раз открывали огонь по позициям украинской армии, дважды использовав запрещенное Минскими соглашениями оружие.
Во враждебные обстрелы попали позиции в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Светлодарск, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино.
Оккупанты накрывали бойцов ВСУ огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По позициям у населенного пункта Лебединский били из минометов калибра 82 мм. А опорные пункты возле Павлополя обстреляли из миномета 120-го калибра.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. По данным разведки, одного боевика российско-оккупационных войск прошедшие сутки уничтожено и еще один - ранен", - отметили в ведомстве.
18 сентября российские наемники успели трижды обстрелять украинские позиции на Мариупольском направлении. Там оккупанты били из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Лебединский и Водяное.
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