В Украине усилят соцзащиту жертвам политрепрессий и нацистских преследований

18 сентября, 2018, 13:00

Верховная Рада усилила соцзащиту отдельных категорий людей из числа жертв нацистских преследований и политических репрессий

За соответствующий закон №3815-д проголосовали 243 народных депутата, передает Интерфакс-Украина.

Документ, в частности, дает право на бесплатный проезд не только в городском транспорте, но и в автобусах пригородных и междугородных внутриобластных маршрутах по месту жительства, железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения при наличии удостоверения установленного образца, а в случае введения системы автоматизированной системы учета оплаты проезда - также выдается бесплатный электронный билет.

Законопроект также предусматривает, что жертвы политрепрессий и нацистских преследований могут бесплатно раз в два года в двух направлениях воспользоваться железнодорожным, морским и речным транспортом, кроме пригородного, а также міжобластим автобусным и воздушным транспортом, или же проездом один раз в год на этом же транспорте в обоих направлениях с 50% скидкой.