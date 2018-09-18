В Украине усилят соцзащиту жертвам политрепрессий и нацистских преследований
За соответствующий закон №3815-д проголосовали 243 народных депутата, передает Интерфакс-Украина.
Документ, в частности, дает право на бесплатный проезд не только в городском транспорте, но и в автобусах пригородных и междугородных внутриобластных маршрутах по месту жительства, железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения при наличии удостоверения установленного образца, а в случае введения системы автоматизированной системы учета оплаты проезда - также выдается бесплатный электронный билет.
Законопроект также предусматривает, что жертвы политрепрессий и нацистских преследований могут бесплатно раз в два года в двух направлениях воспользоваться железнодорожным, морским и речным транспортом, кроме пригородного, а также міжобластим автобусным и воздушным транспортом, или же проездом один раз в год на этом же транспорте в обоих направлениях с 50% скидкой.
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