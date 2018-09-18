В Украине можно будет покупать иностранную валюту онлайн
Об этом сообщает сайт НБУ.
Среди прочего, согласно указанному закону, физическим лицам позволят покупать иностранную валюту в интернете. При этом на такие операции будет распространяться такой же лимит, как и на покупку наличной валюты (сейчас - в эквиваленте 150 тыс. грн на день).
Кроме того, будет отменено индивидуальные валютные лицензии и валютный надзор для экспортно-импортных операций на сумму до 150 тыс. грн. Вместо индивидуальных валютных лицензий появится система электронных лимитов. Предельный срок расчетов по экспортно-импортным контрактам будет расширен до 365 дней (сейчас - 180 дней).
Действующие 56 нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования заменят на 7 новых ключевых нормативно-правовых актов, которые будут определять:
- структуру валютного рынка и правила торговли иностранной валютой и банковскими металлами;
- порядок расчетов, операций по покупке и переводов иностранной валюты на территории Украины и за рубеж;
- трансграничное перемещение наличной национальной и иностранной валюты, банковских металлов, а также ценных бумаг в документарной форме банками, юридическими и физическими лицами;
- общий перечень мер защиты для возможного применения Национальным банком, критерии и порядок их внедрения, условия их продления и досрочного прекращения;
- перечень внедренных мер защиты и порядок их применения (антикризисное постановление, которое имеет временный характер);
- другие инструменты стабилизации денежно-кредитного рынка (резервирование по валютным операциям), а также сообщительную систему сбора информации о валютных операциях;
- порядок соблюдения предельных сроков расчетов, установленных Национальным банком.
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