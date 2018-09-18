В Украине можно будет покупать иностранную валюту онлайн

18 сентября, 2018, 12:43

НБУ обнародовал проект структуры валютного регулирования, которое вступит в силу вместе со вступлением в силу закона "О валюте и валютных операциях" 7 февраля 2019 года

Об этом сообщает сайт НБУ.

Среди прочего, согласно указанному закону, физическим лицам позволят покупать иностранную валюту в интернете. При этом на такие операции будет распространяться такой же лимит, как и на покупку наличной валюты (сейчас - в эквиваленте 150 тыс. грн на день).

Кроме того, будет отменено индивидуальные валютные лицензии и валютный надзор для экспортно-импортных операций на сумму до 150 тыс. грн. Вместо индивидуальных валютных лицензий появится система электронных лимитов. Предельный срок расчетов по экспортно-импортным контрактам будет расширен до 365 дней (сейчас - 180 дней).

Действующие 56 нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования заменят на 7 новых ключевых нормативно-правовых актов, которые будут определять: