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В Украине можно будет покупать иностранную валюту онлайн


фото: REUTERS
НБУ обнародовал проект структуры валютного регулирования, которое вступит в силу вместе со вступлением в силу закона "О валюте и валютных операциях" 7 февраля 2019 года

Об этом сообщает сайт НБУ.

Среди прочего, согласно указанному закону, физическим лицам позволят покупать иностранную валюту в интернете. При этом на такие операции будет распространяться такой же лимит, как и на покупку наличной валюты (сейчас - в эквиваленте 150 тыс. грн на день).

Кроме того, будет отменено индивидуальные валютные лицензии и валютный надзор для экспортно-импортных операций на сумму до 150 тыс. грн. Вместо индивидуальных валютных лицензий появится система электронных лимитов. Предельный срок расчетов по экспортно-импортным контрактам будет расширен до 365 дней (сейчас - 180 дней).

Действующие 56 нормативно-правовых актов в сфере валютного регулирования заменят на 7 новых ключевых нормативно-правовых актов, которые будут определять:

  • структуру валютного рынка и правила торговли иностранной валютой и банковскими металлами;
  • порядок расчетов, операций по покупке и переводов иностранной валюты на территории Украины и за рубеж;
  • трансграничное перемещение наличной национальной и иностранной валюты, банковских металлов, а также ценных бумаг в документарной форме банками, юридическими и физическими лицами;
  • общий перечень мер защиты для возможного применения Национальным банком, критерии и порядок их внедрения, условия их продления и досрочного прекращения;
  • перечень внедренных мер защиты и порядок их применения (антикризисное постановление, которое имеет временный характер);
  • другие инструменты стабилизации денежно-кредитного рынка (резервирование по валютным операциям), а также сообщительную систему сбора информации о валютных операциях;
  • порядок соблюдения предельных сроков расчетов, установленных Национальным банком.

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