В столице с успехом прошел спектакль "Лебединое озеро". Событие

18 сентября, 2018, 17:18

На сцене Национальной оперы выступили звезды мирового балета

Легендарная сцена Национального академическо го театра оперы и балета Украины имени Тараса Шевченко. Звезды мирового балета исполняют всемирно известное “Лебединое Озеро”. Солистка Анна София Шеллер еще в 13 лет переехала из Арегентини в Сполучены Штаты учиться любимому делу.

“Я очень взволнована! Впервые исполняю “Лебединое Озеро”. Очень счастлива что это происходит именно здесь. Рада что исполняю эту роль. Это было моей мечтой. Киев прекрасный город. Я с радостью приеду сюда и не один раз. Это прекрасный город”, - рассказывает Анна.

Спектакль состоялся благодаря поддержке известного мецената Людмилы Русалиной и торговой марки СТАТУС.

“О том как надо любить и жить. И когда эту сказку на сцене создают такие звезды мирового уровня как Александр Стоянов, как Анна София Шеллер — честь удивительная. И для меня это большая честь и большое удовольствие, хотя бы немного этому способствовать", - делится впечатлениями Людмила Русалина.

Премьер Национальной оперы Украины, заслуженный артист Украины Александр Стоянов впервые танцевал "Лебединое озеро" в такой постановке: "Очень интересный микс, интересная школа, она очень прочная, техничная, своеобразная. Для меня это очень интересно. Я думаю, что для украинского зрителя, для нашего, это необычное мероприятие . Это внедрение другой школы в ту, которую знаю я. Наша украинская школа считается очень сильной. Поэтому сюда прилетают прима-балерины, звезды балета. Поэтому украинская школа входит в топ-5 лучших балетов мира".

Лебединое озеро - самый известный мировой балет, который уже более 100 лет сохраняет свое первенство в сердцах зрителей. Именно этот спектакль у многих людей ассоциируется с балетным искусством. Сегодня "Лебединое озеро" является украшением в репертуаре практически всех главных мировых театров. Создан по мотивам старинной немецкой легенды, повествующей о прекрасной принцессе Одетте, заколдованной в лебедя проклятием злого гения. Здесь добро побеждает зло — любовь, которую невозможно убить.