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В SpaceX рассказали, кто станет первым космическим туристом

Первым космическим туристом, отправившемся к луне на ракете BFR от SpaceX, станет японский миллиардер Юсаку Маедзава

Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

 

Точная дата запуска BFR (Big Falcon) с туристами на борту пока не раскрывается, однако Маедзава рассказал, что отправится к Луне через пять лет, а такой полет всегда был его мечтой.

"В 2023 году в качестве хозяина полета я приглашаю шесть-восемь представителей искусства присоединиться ко мне в полете к Луне. Надеюсь, что полет вдохновит нас на создание новых произведений", - говорит Маедзава.

 

Глава компании Маск заявил, что не исключает возможности отправиться в полет вместе с Маедзавою, однако добавил, что пока сам точно не знает, когда состоится рейс.

Маедзава является главой интернет-сайта "Zоzо", с помощью которого можно заказывать модную одежду, произведенный по индивидуальным меркам. По оценкам журнала Форбс, его капитал составляет около трех миллиардов долларов.
Полет на Луну может произойти в 2023 году.

  • Напомним, компания Blue Origin впервые показала интерьер пассажирской капсулы для космических туристов. Основатель сервиса онлайн-торговли Amazon Джефф Безос заявлял, что инвестирует в свою аэрокосмическую компанию Blue Origin $ 2,5 млрд и уже в 2018 году будут осуществляться 11-минутные полеты на орбиту для туристе.
  • Стартап Starfighters создает первую коммерческую программу подготовки астронавтов. Она предназначена для космических туристов, которые забронировали себе места на ракетах SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic или любой другой компании, которая обещает отправить всех желающих на орбиту Земли в ближайшем будущем.
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