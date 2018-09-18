В SpaceX рассказали, кто станет первым космическим туристом

18 сентября, 2018, 11:10

Первым космическим туристом, отправившемся к луне на ракете BFR от SpaceX, станет японский миллиардер Юсаку Маедзава

Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

The first private passenger to fly around the Moon aboard BFR is fashion innovator and globally recognized art curator Yusaku Maezawa. — SpaceX (@SpaceX) 18 вересня 2018 р.

Точная дата запуска BFR (Big Falcon) с туристами на борту пока не раскрывается, однако Маедзава рассказал, что отправится к Луне через пять лет, а такой полет всегда был его мечтой.

Lasting about a week, the journey will come as close as 125 miles to the Moon’s surface before completing lunar transit and returning back to Earth. pic.twitter.com/1P4HSHxaNU — SpaceX (@SpaceX) 18 вересня 2018 р.

"В 2023 году в качестве хозяина полета я приглашаю шесть-восемь представителей искусства присоединиться ко мне в полете к Луне. Надеюсь, что полет вдохновит нас на создание новых произведений", - говорит Маедзава.

Yusaku will be bringing 8 (brave) artists & cultural figures with him on the journey around the moon! https://t.co/PCU23HYTa9 — Elon Musk (@elonmusk) 18 вересня 2018 р.

Глава компании Маск заявил, что не исключает возможности отправиться в полет вместе с Маедзавою, однако добавил, что пока сам точно не знает, когда состоится рейс.

Маедзава является главой интернет-сайта "Zоzо", с помощью которого можно заказывать модную одежду, произведенный по индивидуальным меркам. По оценкам журнала Форбс, его капитал составляет около трех миллиардов долларов.

Полет на Луну может произойти в 2023 году.