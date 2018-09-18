В SpaceX рассказали, кто станет первым космическим туристом
Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.
The first private passenger to fly around the Moon aboard BFR is fashion innovator and globally recognized art curator Yusaku Maezawa.— SpaceX (@SpaceX) 18 вересня 2018 р.
Точная дата запуска BFR (Big Falcon) с туристами на борту пока не раскрывается, однако Маедзава рассказал, что отправится к Луне через пять лет, а такой полет всегда был его мечтой.
Lasting about a week, the journey will come as close as 125 miles to the Moon’s surface before completing lunar transit and returning back to Earth. pic.twitter.com/1P4HSHxaNU— SpaceX (@SpaceX) 18 вересня 2018 р.
"В 2023 году в качестве хозяина полета я приглашаю шесть-восемь представителей искусства присоединиться ко мне в полете к Луне. Надеюсь, что полет вдохновит нас на создание новых произведений", - говорит Маедзава.
Yusaku will be bringing 8 (brave) artists & cultural figures with him on the journey around the moon! https://t.co/PCU23HYTa9— Elon Musk (@elonmusk) 18 вересня 2018 р.
Глава компании Маск заявил, что не исключает возможности отправиться в полет вместе с Маедзавою, однако добавил, что пока сам точно не знает, когда состоится рейс.
Hanging out with @yousuck2020 before the @SpaceX moon mission announcement pic.twitter.com/RTOwutzMtG— Elon Musk (@elonmusk) 18 вересня 2018 р.
Маедзава является главой интернет-сайта "Zоzо", с помощью которого можно заказывать модную одежду, произведенный по индивидуальным меркам. По оценкам журнала Форбс, его капитал составляет около трех миллиардов долларов.
Полет на Луну может произойти в 2023 году.
- Напомним, компания Blue Origin впервые показала интерьер пассажирской капсулы для космических туристов. Основатель сервиса онлайн-торговли Amazon Джефф Безос заявлял, что инвестирует в свою аэрокосмическую компанию Blue Origin $ 2,5 млрд и уже в 2018 году будут осуществляться 11-минутные полеты на орбиту для туристе.
- Стартап Starfighters создает первую коммерческую программу подготовки астронавтов. Она предназначена для космических туристов, которые забронировали себе места на ракетах SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic или любой другой компании, которая обещает отправить всех желающих на орбиту Земли в ближайшем будущем.
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