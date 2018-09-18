В Польше белки свили себе гнездо в труппе человека, который свисал с дерева
Об этом пишет издание Science in Poland.
Еще в 2016 году исследователи обнаружили в лесу на юго-западе Польши частично мумифицированное тело человека, которое, по оценкам экспертов, висело на ветвях дерева примерно 13 лет.
Человек, вероятно, совершил самоубийство, и была замечен на ели в Нижней Силезии, на высоте 25 метров над землей.
Но поразительным был не этот факт, а то что мумифицированное тело стало домом для белок. Это ученые выяснили, когда тело перевезли в отдел судебной медицины Вроцлавского медицинского университета.
Исследователи заявляют, что это беспрецедентный случай, который иллюстрирует бесконечную изобретательность дикой природы. "Раньше никому из нас не предоставлялась возможность описать случай гнездования млекопитающих в человеческом теле, обнаруженном на дереве. Это открытие подарило нам уникальную информацию о поведении и биологические особенности этих существ", - говорит исследователь Марцин кадей из Института биологии окружающей среды Университета Вроцлава.
"Для нас - биологов - это интересное открытие, потому что это дает новую перспективу и дает нам новую информацию о поведении, экологию и биологию этих животных", - подчеркивает он.
Труп хранился в достаточно хорошем состоянии, он частично мумифицированный. По мнению коллектива ученых, этому способствовали несколько факторов, в частности то что тело не контактировало с землей и животными, что неизбежно способствовало бы более быстрой деградации.
Кроме этого, по словам ученых, "атмосферные условия в кронах деревьев совершенно отличаются от тех, которые преобладают непосредственно на земле, и имеют большое влияние на то, как тело распадалось в течение этого периода. Кроме того, вертикальное положение вызвало определенные процессы распада, происходивших непосредственно в труппе ".
Также важным фактором, который способствовал такому хорошему состоянию сохранения, было то, что у умершего было две пары брюк, которые выступали как барьер против погодных условий и предотвращали фрагментации тела.
Биологи говорят, что открытие проливает свет на поведение и биологию животных. "Мы много знаем о том, где они гнездятся, как они растут, почему они отдают предпочтение, но это открытие показывает нам, что человеческие тела, если они удовлетворяют требования этих организмов, могут быть для них "домом".
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