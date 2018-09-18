В мадридском отеле упали строительные конструкции, есть жертвы
18 сентября, 2018, 23:56
В Мадриде (Испания) по меньшей мере один строитель погиб, еще 11 пострадали в результате обрушения временной вспомогательной конструкции в ходе ремонтных работ в гостинице Ritz
Об этом сообщает Reuters.
Агентство отмечает, что два человека получили серьезные травмы.
Сообщается, что инцидент произошел примерно в 16:00 по местному времени. Отель был закрыт в связи с ремонтом. На месте инцидента продолжают работу пожарные службы, медики и правоохранители.
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