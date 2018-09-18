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В мадридском отеле упали строительные конструкции, есть жертвы

В Мадриде (Испания) по меньшей мере один строитель погиб, еще 11 пострадали в результате обрушения временной вспомогательной конструкции в ходе ремонтных работ в гостинице Ritz

Об этом сообщает Reuters.

Агентство отмечает, что два человека получили серьезные травмы.

Сообщается, что инцидент произошел примерно в 16:00 по местному времени. Отель был закрыт в связи с ремонтом. На месте инцидента продолжают работу пожарные службы, медики и правоохранители.

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