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В Киеве из-за падения стройматериалов с многоэтажки погибла женщина


фото: Domik.ua
Во вторник, 18 сентября, в жилом массиве Новобеличи возле новостройки произошел несчастный случай, в результате которого погибла женщина

Об этом сообщают "Вартови Еспресо".

Инцидент произошел около 15:00 по вул. Клавдиевский, 47, где строится новый многоэтажный дом.

С верхних этажей, где работали рабочие, вниз упал кусок стройматериалов. В это время там находилась женщина, на которую и упали стройматериалы. От удара пострадавшая скончалась на месте.

Сейчас на место происшествия выехали следователи и медики.

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