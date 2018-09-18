В Киеве из-за падения стройматериалов с многоэтажки погибла женщина
18 сентября, 2018, 15:33
Во вторник, 18 сентября, в жилом массиве Новобеличи возле новостройки произошел несчастный случай, в результате которого погибла женщина
Об этом сообщают "Вартови Еспресо".
Инцидент произошел около 15:00 по вул. Клавдиевский, 47, где строится новый многоэтажный дом.
С верхних этажей, где работали рабочие, вниз упал кусок стройматериалов. В это время там находилась женщина, на которую и упали стройматериалы. От удара пострадавшая скончалась на месте.
Сейчас на место происшествия выехали следователи и медики.
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