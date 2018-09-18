 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Киеве сообщили о заминировании суда, где рассматривают дело Януковича


фото: radiosvoboda
В Оболонский суд, где рассматривают дело о госизмене экс-президента Виктора Януковича, поступило сообщение о заминировании
Об этом сообщил судья Владислав Девятко, передает РБК-Украина.
 
"Поступило сообщение о заминировании. В заседании объявлен перерыв до 14 часов", - сказал он.
 
Работники и посетители суда покидают здание. По словам прокурора Максима Крыма, адвокат Александр Байдык будет читать речь еще два дня.
 
Второй адвокат по договору Александр Горошинский рассказал журналистам, что сегодня выступать в дебатах еще не готов. Байдык в свою очередь отметил, что осталось прочитать еще 200 страниц.
 
"Осталось прочитать еще 200 страниц. Это где-то на два дня", - сказал он.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

18 сентября, 2018 вторник

больше новостей

18 сентября, 2018 вторник

17 сентября, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать