В Киеве сообщили о заминировании суда, где рассматривают дело Януковича
18 сентября, 2018, 12:34
В Оболонский суд, где рассматривают дело о госизмене экс-президента Виктора Януковича, поступило сообщение о заминировании
Об этом сообщил судья Владислав Девятко, передает РБК-Украина.
"Поступило сообщение о заминировании. В заседании объявлен перерыв до 14 часов", - сказал он.
Работники и посетители суда покидают здание. По словам прокурора Максима Крыма, адвокат Александр Байдык будет читать речь еще два дня.
Второй адвокат по договору Александр Горошинский рассказал журналистам, что сегодня выступать в дебатах еще не готов. Байдык в свою очередь отметил, что осталось прочитать еще 200 страниц.
"Осталось прочитать еще 200 страниц. Это где-то на два дня", - сказал он.
- Напомним, 21 февраля в Оболонском суде Киева в режиме видеоконференции допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.
- Судья по делу Януковича обвинил его адвокатов в затягивании процесса.
- Прокуратура заявила, что СБУ предупреждала Януковича об угрозе от России еще более чем за год до оккупации Крыма.
- Суд по делу Януковича перешел к стадии прений обвинения и защиты.
- 30 июля адвокаты Януковича сорвали начало судебных дебатов по делу - не пришли на заседание. 31 июля они заявили об отводе судей и ушли с заседания. 1 августа защитники Януковича сорвали очередное судебное заседание.
- Обвинение в деле государственной измены Януковича просит Оболонский райсуд Киева признать экс-президента виновным и приговорить его к 15 годам лишения свободы.
- В противовес, защита просит полностью оправдать Януковича.
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