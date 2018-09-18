В Киеве сообщили о заминировании суда, где рассматривают дело Януковича

Об этом сообщил судья Владислав Девятко, передает РБК-Украина.

"Поступило сообщение о заминировании. В заседании объявлен перерыв до 14 часов", - сказал он.

Работники и посетители суда покидают здание. По словам прокурора Максима Крыма, адвокат Александр Байдык будет читать речь еще два дня.

Второй адвокат по договору Александр Горошинский рассказал журналистам, что сегодня выступать в дебатах еще не готов. Байдык в свою очередь отметил, что осталось прочитать еще 200 страниц.

"Осталось прочитать еще 200 страниц. Это где-то на два дня", - сказал он.