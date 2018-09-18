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В Киеве полиция задержала иностранца, близкого к режиму Кадырова


фото: ua.news
Сотрудники полиции в ходе спецоперации задержали гражданина Российской Федерации, близкого к главе Чеченской республики Рамзану Кадырову

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Согласно сообщению, в понедельник, 18 сентября, в Киеве полиция, проверявшая подозрительный автомобиль, обнаружила у водителя вещество похожее на наркотики.

“В ходе осмотра салона и личных вещей водителя сотрудники полиции обнаружили полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета”, - указано на сайте Нацполиции.

Выявленное отправили на экспертизу, а иностранца задержали. По информации главка, в ходе проверки правоохранители установили личность водителя, им оказался гражданин другого государства 1995 года рождения. Также в салоне находились еще двое молодых людей - 1994 и 1996 года рождения.

Вместе с тем, агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ сообщили, что речь идет о людях, близких к режиму Кадырова.

"СБУ получила информацию, что в Украину прибыли люди, близкие к режиму Рамзана Кадырова, но поскольку их целью было вымогательство, то СБУ передала всю информацию в Национальную полицию, которая и принимала меры в соответствии с законом", - рассказали в пресс-центре.

 

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