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В Киеве несовершеннолетняя погибла, выпрыгнув из окна 11-го этажа

В столице несовершеннолетняя выпрыгнула из окна 11-го этажа жилого дома на Борщаговке

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Трагедия произошла в многоэтажке по адресу Якуба Коласа, 13. Погибшая была 2002 года рождения. Причины такого поступка выясняют следователи. На месте происшествия находятся медики, полицейские и убитые горем родители.

Предварительно, полиция считает, что речь идет о самоубийстве.

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