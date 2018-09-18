В Киеве несовершеннолетняя погибла, выпрыгнув из окна 11-го этажа
18 сентября, 2018, 18:19
В столице несовершеннолетняя выпрыгнула из окна 11-го этажа жилого дома на Борщаговке
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
Трагедия произошла в многоэтажке по адресу Якуба Коласа, 13. Погибшая была 2002 года рождения. Причины такого поступка выясняют следователи. На месте происшествия находятся медики, полицейские и убитые горем родители.
Предварительно, полиция считает, что речь идет о самоубийстве.
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