В Калифорнии во время вызова погиб коп украинского происхождения, - СМИ
18 сентября, 2018, 13:49
В столице Калифорнии Сакраменто во время вооруженного противостояния в автомобильной лавке погиб полицейский украинского происхождения
Об этом сообщает ТСН.
27-летний Марк Стасюк приехал на вызов, когда один из покупателей вступил в конфликт с хозяином магазина.
Оказалось, что у мужчины было оружие. Между полицейскими и нарушителем завязалась перестрелка, во время которой Стасюк получил смертельное ранение и впоследствии скончался в больнице.
Его напарница также получила пулю, а стрелок скрылся из магазина и уже на улице его арестовал другой патруль. Во время ареста ранения получил еще и один из пешеходов, который проходил мимо.
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