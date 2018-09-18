УПЦ МП организует массовые протесты, если ее обяжут изменить название

18 сентября, 2018, 11:39

Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата организует массовые протесты, если ее обяжут сменить название

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

Он назвал "антизаконными действиями" вероятность того, ВР может обязать УПЦ МП сменить название. Он также добавил, что внутри церкви эти законодательные инициативы уже окрестили антицерковными законами.

"Прихожанами нашей церкви есть украинцы, граждане Украины, и церковь должна носить название Украинская православная церковь. Не надо искусственно делать миллионы собственных граждан чужими в собственной стране. Это к добру не приведет", - отметил Антоний.

По его словам, если УПЦ обяжут сменить название, она намерена использовать все законные методы.