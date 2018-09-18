Параллельный импорт обеспечит здоровую конкуренцию и снизит цены - ритейлеры

18 сентября, 2018, 13:38

Для устранения административных барьеров в торговле брендированными товарами

Украинские и международные ритейлеры, в частности, "Сильпо", "Ашан", Metro, Novus и Billa, подписали совместное письмо к премьер-министру Украины и голове Верховной Рады с просьбой способствовать скорейшему рассмотрению в парламенте законопроекта об упрощении параллельного импорта в Украину, сообщает Ассоциация ритейлеров Украины.

Как отмечается, соответствующее письмо обнародовала пресс-служба компании "Metro Cash&Carry Украина". Согласно сообщению, своим письмом указанные компании выразили официальную и публичную поддержку проекта Закона Украины №4614 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно защиты прав интеллектуальной собственности во время перемещения товаров через таможенную границу Украины".

Цель вышеупомянутого документа – адаптация таможенного законодательства Украины к соответствующим регламентам ЕС в сфере интеллектуальной собственности, в частности, устранения административных барьеров в торговле брендированными товарами и упрощения параллельного импорта в Украину. Он был подан Кабинетом министров Украины Верховную Раду еще в мае 2016 года.

"Компания "Metro Cash&Carry Украина" всегда выступает за равные условия ведения бизнеса и упрощения легальной торговли. Поэтому, по нашему убеждению, параллельный импорт может стать действенным конкурентным инструментом, который изменит сегодняшнее положение вещей, когда украинские потребители вынуждены покупать товары только в "сертифицированных"/прямых дистрибьюторов по завышенным ценам, которые фактически монополизировали рынок. При модели параллельного импорта потребители получат доступ к более низким ценам, что является отражением конкуренции и будет стимулировать предпринимательскую активность на рынке. В этой связи принятие законопроекта №4614 улучшит уровень конкуренции и обеспечит свободную торговлю оригинальными товарами на таможенной территории Украины", – комментирует генеральный директор "Metro Cash&Carry Украина" Оливье Лангле.

По мнению компаний, подписавших письмо, законопроект №4614 полностью соответствует экономическим интересам Украины, поскольку адаптирует таможенное законодательство к нормам ЕС, стимулирует развитие здоровой конкуренции через вывод таможенных органов Украины из конкурентной борьбы, предоставляет возможность гражданам Украины получить качественные товары за умеренные цены, а также наполнит государственный бюджет новыми поступлениями из-за увеличения легальной предпринимательской активности.

Более того, в случае введения в Украине инструмента параллельного импорта и усиления конкуренции на рынке может быть частично решен вопрос "серого" импорта (когда товары ввозят якобы для личных целей гражданами без уплаты налогов, а затем продаются в сети Интернет или на рынках) и уменьшены соответствующие очереди на границе, вызванных этим "серым" бизнесом.

Стоит отметить, что этот законопроект является приоритетным для государства и он включен в Дорожную карту законодательного обеспечения выполнения Соглашения об ассоциации, которое было утверждено совместно парламентом, правительством и представительством ЕС в Украине.

Параллельный импорт - это ввоз оригинальных товаров, произведенных владельцем бренда или с его согласия, с уплатой всех таможенных платежей и налогов, осуществляется параллельно с такими же товарами, которые импортируются производителями-правообладателями или их дистрибьюторами.