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Украина проиграла Черногории в отборе ЧМ-2019


фото: fbu.ua
Сборная Украины по баскетболу уступила в гостях Черногории в квалификации чемпионата мира-2019

Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины.

После домашней победы над сильнейшей командой Европы - Испанией, украинцы проиграли на выезде черногорцам - 84:90. Самыми результативными в составе команды Евгения Мурзина стали баскетболисты НБА - Святослав Михайлюк (15 очков) и Алексей Лень (13).

После восьми матчей отбора наша сборная занимает пятое место в группе с 50% побед, имея одинаковое количество очков с Чорногорией, которая теперь опережает нашу команду за счет успеха в очном противостоянии.

В следующем матче Украина 29 ноября в Запорожье будет противостоять Словении, а 2 декабря будет играть на выезде против Испании. В финальную часть выходят три лучшие команды группы.

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