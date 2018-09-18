Украина предлагает сделать тему пленников Кремля ключевой на Генассамблее ООН

18 сентября, 2018, 19:40

Накануне начала 73-й сессии Генассамблеи ООН постоянное представительство Украины обратилось с призывом к государствам-членам организации усилить давление на Россию с целью освобождения Олега Сенцова и других заложников Кремля

Об этом говорится в письме постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко, направленном руководителям иностранных миссий при организации, сообщает "Укринформ".

"С приближением встреч высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, я хотел бы призвать вашу делегацию снова поставить вопрос Олега Сенцова и других незаконно задержанных украинских граждан в публичных заявлениях, а также во время возможных контактов с официальными представителями России", - отмечается в письме за подписью Ельченко.

Как заметил сам глава миссии Украины при ООН, основная цель этого шага направлена ​​на то, чтобы "вопрос украинских политических заложников, которых незаконно удерживает Россия, был одной из ключевых тем для обсуждения на Генассамблее".

Как известно, в июне 38 государств, в том числе Украина, направили коллективное письмо генсеку ООН Антонио Гутерреша с призывом оказать содействие в освобождении Сенцова и других украинских узников Кремля.

"Мы знаем, что Гутерреш неоднократно поднимал этот вопрос во время контактов с российской стороной, и мы благодарны ему за такую ​​позицию. Но этого недостаточно для освобождения украинцев, нужно обеспечить последовательную поддержку государств-членов ООН с целью усиления давления на Россию", - отметил Ельченко.