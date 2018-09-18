Украина предлагает сделать тему пленников Кремля ключевой на Генассамблее ООН
Об этом говорится в письме постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко, направленном руководителям иностранных миссий при организации, сообщает "Укринформ".
"С приближением встреч высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, я хотел бы призвать вашу делегацию снова поставить вопрос Олега Сенцова и других незаконно задержанных украинских граждан в публичных заявлениях, а также во время возможных контактов с официальными представителями России", - отмечается в письме за подписью Ельченко.
Как заметил сам глава миссии Украины при ООН, основная цель этого шага направлена на то, чтобы "вопрос украинских политических заложников, которых незаконно удерживает Россия, был одной из ключевых тем для обсуждения на Генассамблее".
Как известно, в июне 38 государств, в том числе Украина, направили коллективное письмо генсеку ООН Антонио Гутерреша с призывом оказать содействие в освобождении Сенцова и других украинских узников Кремля.
"Мы знаем, что Гутерреш неоднократно поднимал этот вопрос во время контактов с российской стороной, и мы благодарны ему за такую позицию. Но этого недостаточно для освобождения украинцев, нужно обеспечить последовательную поддержку государств-членов ООН с целью усиления давления на Россию", - отметил Ельченко.
- Напомним, что президент Украины Петр Порошенко собирается выступить на Генеральной ассамблее ООН в конце сентября, где расскажет о своем видении стратегии развития ООН. Ельченко сообщил, что Порошенко выступит на заседании Генеральной ассамблеи 26 сентября.
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