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Украина готовится к пересмотру всех договоров с РФ, план уже есть, - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин пообещал, что Украина осуществит пересмотр всей договорной базы с Российской Федерацией, и уже сейчас есть план постепенного прекращения действия межгосударственных договоров

Об этом он заявил в комментарии журналистам после заседания Евроатлантического форума в Киеве, сообщает Еспресо.TV.

Климкин объяснил, что Украина сознательно не прекращала действие договора о дружбе с Россией. Отметим, МИД должен проинформировать российскую сторону о прекращении действия договора до 30 сентября, а президент должен внести в парламент соответствующий законопроект.

"Мы не останавливали действие этого договора только из-за того, что он на нас работал во всех международных судебных процессах, начиная от Стокгольмского арбитража и к так называемой "трешки Януковича" (процесса в Лондоне относительно политического характера займа в $3 млрд)", - заявил министр.

Климкин также анонсировал дальнейшее прекращение договора о статусе Азова как внутреннего моря Украины и России.

"То же будет с договором в отношении Азова – конечно, он не будет работать в будущем. Но когда мы прекратим его действие – это другой вопрос", - добавил министр, не уточнив, когда это должно произойти.

"То, что договорно-правовая база наших отношений с Россией будет постепенно полностью переработана – это абсолютный факт. У каждого договора с РФ есть пункт о процедуре прекращения его действия, и у нас есть внутренний план, как и когда мы будем это делать. Но если мы этот план объявим уже сейчас, то Россия использует это против нас в судебных процессах", - пояснил он.

В Государственной пограничной службе Украины говорят, что украинская сторона является заложником ситуации в Азове с 2004 года, а именно из-за Соглашения о сотрудничестве между Киевом и Москвой в Азовском море и Керченском проливе, которая предусматривает внутреннее пользование морем двумя государствами. Таким образом, как российские, так и украинские пограничники имеют право осматривать те суда, которые, по их мнению, вызывают подозрения.

  • Ранее глава украинского МИД выразил уверенность, что Россия взяла курс на раздел Украины, а не на избрание пророссийской власти.
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