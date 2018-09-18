Ученые научились восстанавливать мертвые зубы с помощью стволовых клеток. Но только у детей
Эксперимент инициировали исследователи из школы стоматологической медицины Сонгтао Ши, пишет Engadget.
Биологи извлекли стволовые клетки из здоровых зубов детей, заставили их размножаться в лабораторных условиях, а затем имплантировали в поврежденные зубы. Через год наблюдений зубы детей, которые приняли участие в эксперименте, восстановились - в частности, начали чувствовать горячее и холодное.
Первые испытания метода прошли в Китае, а сейчас ученые добиваются разрешения на проведение клинических тестов в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
В исследовании отмечается, что метод восстановления мертвых зубов работает только для детей, а тестирование аналогичной технологии для взрослых только начинаются.
- Напомним, ученые обнаружили пользу от ежедневного употребления яиц. Чтобы они начали положительно действовать на организм, нужно употреблять по два яйца в день.
- И.о. министра МЗ Ульяна Супрун рассказала, как правильно похудеть и чем опасен лишний вес.
Читайте также
-
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-
-
Читайте также
-
-
13 августа, 2018 Виталий Портников: экономика мстит насильникам
-