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Ученые научились восстанавливать мертвые зубы с помощью стволовых клеток. Но только у детей

Ученые провели испытания метода восстановления мертвых тканей зубов у детей, используя стволовые клетки из их молочных зубов

Эксперимент инициировали исследователи из школы стоматологической медицины Сонгтао Ши, пишет Engadget.

Биологи извлекли стволовые клетки из здоровых зубов детей, заставили их размножаться в лабораторных условиях, а затем имплантировали в поврежденные зубы. Через год наблюдений зубы детей, которые приняли участие в эксперименте, восстановились - в частности, начали чувствовать горячее и холодное.

Первые испытания метода прошли в Китае, а сейчас ученые добиваются разрешения на проведение клинических тестов в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

В исследовании отмечается, что метод восстановления мертвых зубов работает только для детей, а тестирование аналогичной технологии для взрослых только начинаются.

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