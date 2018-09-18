Турция расследует покупку угля с оккупированного Донбасса, а ЕС ситуацию игнорирует, - СМИ
Об этом сообщает “Польское радио” со ссылкой на расследование журналистов “Dziennik Gazeta Prawna”.
Как отмечает издание, только в Анкаре ответили, что именно Турция стала первым после Украины государством, которое расследует этот вопрос. Остальные государства попытались переадресовать вопрос к кому-то другому или проявили приверженность к территориальной целостности Украины. Большинство министерств, к которым обратилась газета, вообще не ответили на ее запрос. В том числе и бельгийское, чья страна является второй в ЕС по объему импорта этого сырья.
Власти Болгарии не проявили заинтересованности этим вопросом. Там заявили, что ЕС ввел эмбарго лишь на торговлю с Крымом и Севастополем, ведь нет правовых актов, которые бы запрещали импорт из самопровозглашенных, так называемых и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Отмечается, что такую же позицию поддержала и Польша.
Юристы, с которыми беседовали авторы статьи, заявляют, что поскольку так называемые республики оказались в черных списках ЕС, то нелегальной является каждая сделка, которая приносит им прибыль.
Европейский политик Ярослав Валенса 5 июля обращался к Еврокомиссии с запросом про обязательную интерпретацию этого вопроса, но ответа не получил до сих пор.
Ранее сообщалось, как Польша покупает у террористов Донбасса дефицитный для Украины уголь и почему так происходит.
Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевський подтвердил ввоз в его страну антрацита из оккупированных частей Донбасса.
В ответ на это, Насалик призвал правительство Польши отреагировать на эту ситуацию.
Позже, министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевський заверил, что поставки антрацитового угля с оккупированных территорий Украины будут запрещены
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