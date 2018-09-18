Турция расследует покупку угля с оккупированного Донбасса, а ЕС ситуацию игнорирует, - СМИ

18 сентября, 2018, 14:00

С 18 дипломатических учреждений, к которым обратилось издание, только Анкара ответила, что расследует вопрос покупки антрацита из оккупированного Донбасса

Об этом сообщает “Польское радио” со ссылкой на расследование журналистов “Dziennik Gazeta Prawna”.

Как отмечает издание, только в Анкаре ответили, что именно Турция стала первым после Украины государством, которое расследует этот вопрос. Остальные государства попытались переадресовать вопрос к кому-то другому или проявили приверженность к территориальной целостности Украины. Большинство министерств, к которым обратилась газета, вообще не ответили на ее запрос. В том числе и бельгийское, чья страна является второй в ЕС по объему импорта этого сырья.

Власти Болгарии не проявили заинтересованности этим вопросом. Там заявили, что ЕС ввел эмбарго лишь на торговлю с Крымом и Севастополем, ведь нет правовых актов, которые бы запрещали импорт из самопровозглашенных, так называемых и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Отмечается, что такую же позицию поддержала и Польша.

Юристы, с которыми беседовали авторы статьи, заявляют, что поскольку так называемые республики оказались в черных списках ЕС, то нелегальной является каждая сделка, которая приносит им прибыль.

Европейский политик Ярослав Валенса 5 июля обращался к Еврокомиссии с запросом про обязательную интерпретацию этого вопроса, но ответа не получил до сих пор.

Ранее сообщалось, как Польша покупает у террористов Донбасса дефицитный для Украины уголь и почему так происходит.

Министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевський подтвердил ввоз в его страну антрацита из оккупированных частей Донбасса.

В ответ на это, Насалик призвал правительство Польши отреагировать на эту ситуацию.

Позже, министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевський заверил, что поставки антрацитового угля с оккупированных территорий Украины будут запрещены