Тарасюк рассказал, как Янукович сорвал предоставление Украине ПДЧ в 2006 году

18 сентября, 2018, 13:03

Народный депутат, бывший глава МИД Борис Тарасюк утверждает, что в 2006 году, за два года до Бухарестского саммита, Североатлантический альянс имел четкие планы относительно предоставления Украине Плана действий относительно членства в НАТО

Об этом он заявил на заседании Евроатлантического форума в Киеве, сообщает Еспресо.TV.

Тарасюк выразил убеждение, что ближе к ПДЧ Киев был не в 2008 году на саммите в Бухаресте, а за два года до того.

"В то время я, как министр, вел переговоры об этом. И могу сообщить, что в 2006 году не было ни одного члена НАТО, который бы возражал против предоставления нам ПДЧ. Стоял лишь вопрос в том, должно это состояться на министерской встрече в Нью-Йорке (в сентябре 2006 года) на саммите в Риге (в ноябре того же года)", - заявил он.

"Я подчеркну, НАТО было готово предоставить Украине ПДЧ еще в 2006 году", - подчеркнул бывший министр.

По его словам, этот процесс был сорван усилиями Виктора Януковича, который в августе 2006 года был избран на должность премьер-министра: "Произошли тектонические изменения, когда премьер-министр Янукович поехал в Альянс и сообщил, что народ Украины не хочет ПДЧ".

Как известно, в сентябре 2006 года Янукович действительно поехал с визитом в штаб-квартиру Альянса и вопреки президентским директивам заявил, что Украина не готова к выполнению Плана действий относительно членства.

В соответствии с решением Бухарестского саммита НАТО Украина и Грузия однажды станут членами Альянса".