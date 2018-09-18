Суд разрешил задержать майора Мельниченко и арестовал его имущество

18 сентября, 2018, 16:37

Печерский райсуд Киева разрешил задержать майора Николая Мельниченко и арестовал его имущество и счета

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Мельниченко подозревают в шпионаже, разглашении государственной тайны, превышении служебных полномочий и отмывании преступных доходов.

Дело против Мельниченко открыли в августе 2015 года, а в ноябре 2016 года его объявили во всеукраинский розыск.

Мельниченко является главным фигурантом "кассетного скандала" - записи, которые он тайно сделал в кабинете президента Леонида Кучмы и обнародовал, ГПУ признала доказательством в деле об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. В декабре 2011 года суд постановил прекратить обвинения против Кучмы на основании недостаточности доказательств о его причастности к убийству Гонгадзе и отказался считать записи Мельниченко доказательствами.

По данным СБУ, по состоянию на апрель 2018 года, Мельниченко фактически проживает в городе Метючен штата Нью-Джерси в США.